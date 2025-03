Steinen: Kunst und Vortrag zu Lebensfragen

Es sind diesmal die Bereiche „Lichtblicke im Leben“ und „Begegnen“, die aufgegriffen werden. Zu den Ausstellungen wird Noe jeweils einen Vortrag halten und die beiden Themenbereiche aus seiner Sicht erläutern.

Lichtblick

Es gibt ein Institut, das sich „Lichtblick“ nennt. Der Name ist gut gewählt, geht es doch bei dem Thema „Lichtblick“ darum, positive Ereignisse wahrzunehmen. In einem Sprichwort wird das so formuliert: „Der eine sieht nur Bäume, Problem dicht an dicht, der andere Zwischenräume und das Licht!“ Der Themenschwerpunkt des Instituts ist daher die Schulung der Selbstwahrnehmung, „vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen“, also etwas Offensichtliches, zum Beispiel einen Lichtblick, nicht zu erkennen, so die Mitteilung des Vereins. Bei vielen Menschen nehmen derzeit Probleme überhand, Auswege oder Lösungen scheinen versperrt. Glaube und Zuversicht könnten hier helfen, findet Hansjörg Noe. Und so geht es in der Serie von 20 Linolschnitten darum, der Bedeutung des Themas „Lichtblick“ nachzugehen.