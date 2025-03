Steinen: Kurs über das Scheibenschlagen

Startklar! Nach einem Crashkurs mit Heinz Schmidt am Vormittag treffen sich zwölf Teilnehmer am Nachmittag beim Schützenhaus des Schützenvereins Schlächtenhaus-Hofen. Trainiert wird mit „trockenen“ Scheiben, also nicht am Feuer erhitzten. „Sunscht sin am Obend keini meh do“, so Heinz Schmidt. Er erklärt die Technik seit fünf Jahren, davor war es Horst Schleith, der die Idee bereits vor 50 Jahren hatte, aber im vergangenen Jahr verstorben ist. Ein Gedenkschild hängt bei der Teilnehmerliste, wie jedes Jahr wird der Verstorbenen gedacht.