Steinen: Leben in Wohncontainern

Heimleiterin Mandy Freitag Foto: Kathryn Babeck

75 Menschen

Derzeit wohnen in den Containern 75 Personen. Die Anlage ist für 102 ausgelegt. Auf der einen Seite der Container leben Familien mit Kindern, auf der anderen Seite 47 junge Männer. Dazwischen gibt es einen schmalen Grünstreifen. Jeweils zwei sind übereinander gestapelt. Ein Raum von circa 15 Quadratmetern ist für drei Personen vorgesehen: drei Spinde, drei Stühle, drei Kühlschränke, drei Betten und ein Tisch gehören zum Inventar. „Die Betten stapeln die jungen Männer nicht übereinander. Das ist für sie wie in einem Gefängnis“, sagt Freitag. Da bekämen sie Angstzustände. Die jungen Männer wohnen nach Nationalitäten in den Räumen. Sie kommen aus Afghanistan, Syrien, Iran, Palästina, Tunesien und Albanien. Bei den Familien werden zwei Zimmer zusammengelegt. Die meisten von ihnen sind Kurden und aus der Türkei geflüchtet. Holzmöbel oder ein Teppich sind wegen der Brandschutzauflagen nicht erlaubt. Aber gerade im Aufenthaltszimmer stehen Holztische, wodurch die Atmosphäre in den grauen Räumen mit viel Plastik anders geprägt wird.