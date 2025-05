Steinen: Lebensmittel – auch für die Sinne

Derzeit beliefern Alina Dörflinger und Lea Adriani 70 Abonnenten, die einmal in der Woche ihr Gemüse an einem der Depots in Lörrach, Steinen (Daimlerstraße, Bunter Hund) oder am Auhof abholen können. Fünf Abos können noch abgeschlossen werden, sagt Dörflinger. Wie viel man für das Abo bezahlt, entscheidet jeder selber. Die Betrag reicht von 15 bis 25 Euro. Jeder bekommt die gleiche Menge an Gemüse.

Kostengünstige Produktion

Die Sortenvielfalt ist reichhaltig: angebaut werden zum Beispiel Blumenkohl, Salat, Pastinaken, Tomaten,. Gurken, Mangold, Bohnen, Paprika und Auberginen.

Die Ackerfläche war früher wertvolles Grünland. Um es in Ackerland umzuwandeln, musste an anderer Stelle Ackerland in Grünland umgewandelt werden. Die beiden Gärtnerinnen betonen, dass sie sehr kostengünstig produzieren. Von steigenden Sprit- und Düngepreisen sind sie nicht so betroffen wie andere Landwirte. Dörflinger sagt: „Wir setzen keinen Dünger ein, der in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt wird.“