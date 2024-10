Steinen: Lebensmittel vor der Tonne retten

Ein Fairteiler ist ein Ort, zu welchem alle Menschen Lebensmittel bringen und kostenlos von dort mitnehmen dürfen. Foodsharing versteht sich als umwelt- und bildungspolitische Bewegung, die sich gegen den achtlosen Umgang mit Ressourcen und für ein nachhaltiges Ernährungssystem einsetzt. Langfristiges Ziel ist es, die Verschwendung von genießbaren Lebensmitteln zu beenden.

Offizielle Übergabe

Der Steinener Fairteiler steht hinter dem evangelischen Gemeindehaus in einem überdachten Schuppen an der Kirchstraße 5 und ist das ganze Jahr rund um die Uhr offen. Der Standort wurde von der Kirchengemeinde unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Eigentlich steht er dort schon eine ganze Zeitlang und wurde bisher bereits gut frequentiert, offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde er jedoch erst am Nationalfeiertag. „Es geht bei der Philosophie des Foodsharings einzig und allein um die Vermeidung von unnötiger Lebensmittel-Vernichtung“, sagt Jürgen Weissheitinger, einer der in Steinen ehrenamtlich für Foodsharing tätigen Mitarbeiter, und fügt hinzu: „Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir damit Bedürftigen helfen können.“ Vor allem ist dies in Brombach der Fall, wo der Fairteiler schon oft kurz nach dem Befüllen wieder von Gästen geleert wird. Ein ganz anderes Klientel besucht beispielsweise den Fairteiler am Nellie Nashorn in Lörrach. Grundsätzlich dürfen aber alle Menschen das bereitgestellte Essen kostenfrei herausnehmen, ohne dafür irgendwelche Voraussetzungen erfüllen zu müssen. Es gibt durchaus Stammkunden.