Steinen Leistungsfähig und verankert

Kreutler sprach von sieben Einsätzen im vergangenen Jahr, darunter großteils die Beseitigung von Ölspuren. Aber auch einen Arbeitsunfall beim Aufrichten eines Fertighauses in Hofen nannte Kreutler. Ein verletzter Arbeiter wurde mit dem Baukran in einer Korbtrage vom Obergeschoss gehoben und dem Rettungsdienst übergeben. Beim Spieldorf am Höllbach gab es eine Brandnachschau, weil sich eine Gasflasche stark erhitzt hatte und das Sicherheitsventil ausbrach. Die Feuerwehrleute kühlten die Flasche im Höllbach.

Der Personalstand mit 35 aktiven Wehrmännern, zwölf Mitgliedern in der Altersmannschaft und neun in der Jugendwehr bezeichnete Kreutler als bestens. Man würde gerne weitere Mitglieder, namentlich auch Frauen, aufnehmen. Er freute sich, dass die Seinen stets bereit seien, was sich in positiven Ergebnissen bei den Leistungsspangen-Prüfungen niederschlug.

Jugendwehr

Erfolge verzeichnete auch die Jugendwehr, erwähnten Leiter Michael Kropf und Patrick Kreutler. Beim Pokalwettkampf der Jugendwehren in Schopfheim erreichte sie in den beiden Altersklassen einen ersten und einen zweiten Platz. Sie nahm auch am Kreisjugend-Zeltlager und an mehreren Spielläufen teil und bastelte zum 50-Jährigen ein Kinderlöschfahrzeug aus einem Bollerwagen.

Leichter Überschuss

Kassenwart Felix Frey äußerte sich angesichts der Tatsache, dass es kaum Veranstaltungen gab, mit dem leichten Überschuss zufrieden.

Lob vom Kommandanten

Bürgermeister Gunther Braun und Walter Bachmann, Kommandant der Gesamtfeuerwehr Steinen, bezeichneten die Schlächtenhauser Truppe als enorm leistungsfähig.

Zudem sei sie stark im gesellig-sozialen Bereich verankert.

Ehrung und Abschied

Für 40 Jahre aktiven Dienst, davon zehn als Jugendwart und zehn als stellvertretender Abteilungskommandant, wurde Detlef Kreutler geehrt. Werner Roßkopf wurde nach 42 aktiven Jahren in die Alterswehr verabschiedet.

Wahlen

Neben Kreutler und Brenneisen wurden auch die Ausschuss-Mitglieder Gerd Bechtel, Christian Benz, Michael Kropf, Peter Schleith und Marco Roßkopf wiedergewählt.

Ausblick

Die Abteilung richtet am Samstag, 25. Februar, das Fasnachtsfeuer aus. Bei einem Fest als Ersatz für die Holzversteigerung will die Abteilung bewirten und auch ein Gaudi-Programm beisteuern.