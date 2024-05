Mit ihren zwei Kolleginnen kümmert sie sich um die Beschaffung neuer Bücher, was einen großen Teil der Arbeit ausmacht. Die Bücherei in Steinen nutzt zwar auch den Bibliotheksservice EKZ mit Sitz in Reutlingen, „aber wir kaufen die meisten Bücher hier vor Ort, um den örtlichen Buchhandel zu unterstützen“, erläutert die Bibliotheksleiterin. Den Bibliotheksservice nutzt man gelegentlich für Kinderbücher. Bei den Büchern für Erwachsene vertraut das Team auf die eigenen Erfahrungen, was hier im Ort gefragt ist. Sie kennen mittlerweile die Erwartungen der Leser und sind offen für Wünsche. Das wissen die Nutzer der Bibliothek auch und nehmen dieses Angebot gerne in Anspruch.