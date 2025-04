Steinen: Liebestöter singen von der Liebe

Ja und was gibt es schöneres im Frühjahr, als über die Liebe und ihre Irrungen und Wirrungen zu singen? Wenn man dazu noch über so viel musikalisches wie schauspielerisches Talent wie Felix Herrmann und Klaus Streicher verfügt? Die Liebe muss in früheren Zeiten schöner, leidenschaftlicher und vor allem unkomplizierter gewesen sein. Denn die beiden Endfünfziger bedienten sich bei ihren Stücken zum Thema Liebe und Leidenschaft der alten Schlagerseligkeit der Fünfziger und Sechziger Jahre, gerne auch mal schwarzhumorig. Angst vor Klischees hatten die beiden nicht, und so sangen sie von schönen Frauen, liebestrunkenen, aber auch ängstlichen Männern und starken Frauen. Sie schmalzten und liebten, sie litten und verführten, dass es eine helle Freude war. Auf jeden Fall für das silberköpfige Publikum, dass sich an Bill Ramseys „Café Oriental“ aus 1961 genauso erinnerte wie an Catherine Valentes „Schuld war nur der Bossanova“. Das Konzert mit den Liebestötern war eine nostalgische Hommage. Ob Georg Kreisler oder Mani Matter, sie interpretierten die Chansonniers vergangener Epochen mit viel Herzblut und großem Engagement. Dass Felix Herrmann als gebürtiger Norddeutscher den Mani-Matter Song „SidiAbdel Assar vo el Hama“ im fast perfekten Berndeutsch hinbekam, ist eine Erwähnung wert. Klasse natürlich auch die Übersetzung von „Something stupid“ auf alemannisch, es heißt dann „so e Seich“. Und großen Applaus gab es für die neueste Version von „Ti amo“. Passend angeschmachtet wurde hier übrigens der Thermomix. Zwei Zugaben und viel Geraschel in den Spendenhüten am Ausgang.