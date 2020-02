Steinen/Lörrach Drei mal Fehlalarm

Ein angebranntes Mittagessen war in Steinen am Montag zur Mittagszeit für die Rauchentwicklung aus einer Wohnung verantwortlich. Es konnte rechtzeitig vom Herd gebracht werden; Personen- und Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr Steinen war mit sieben Fahrzeugen am Einsatzort. In der Nacht zum Dienstag gegen 2 Uhr löste die Brandmeldeanlage in einem Hotel in Lörrach aus. Ein Außenmelder hatte falschen Alarm geschlagen, womöglich wegen des Unwetters.

Gegen 3.40 Uhr war ein Rauchmelder in einem Hochhaus in Lörrach zu hören. Die betroffene Wohnung konnte lokalisiert werden, sie stand leer und wird renoviert. Möglicherweise lag darin der Grund für den Alarm - ein Feuer gab es jedenfalls nicht. Die Feuerwehr Lörrach war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.