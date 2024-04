Steinen: Mädchen informieren sich bei den Unternehmen

Zum Start in den Tag hatten die Schülerinnen das Unternehmen kennengelernt – und wie bei jedem „Girls‘ Day“ gemeinsam gefrühstückt. Sie lernten dabei, dass die Füllstands- und Druckmessgeräte von Endress+Hauser in vielen Industrien eingesetzt werden. Unter anderem tragen sie dazu bei, Menschen sicher und zuverlässig mit sauberem Wasser, gesunden Lebensmitteln und nachhaltiger Energie zu versorgen.

Positive Rückmeldung

Zum Abschluss ihres Besuchs erhielten die Mädchen ein Zertifikat und ein kleines Geschenk. Mit nach Hause nahmen sie auch die Info, dass ihnen bei Endress+Hauser pro Jahr durchschnittlich 40 Ausbildungsplätze offenstehen. Oder dass sie im „Schülerforschungszentrum Wiesental“ in Maulburg ihr Interesse an Technologie weiter vertiefen können. 15 der 20 Teilnehmerinnen gaben in einem Feedbackbogen an, dass sie sich nach dem „Girls‘ Day“ bei Endress+Hauser eine Ausbildung in einem technischen Beruf vorstellen können.