Steinen: Männerchor sucht Verstärkung „von 18 bis 81“

Aufgetreten sind sie in der Hüsinger Halle, auf der „Waldbühne Müsler“, in Gottesdiensten, im Mühlehof oder bei Familienfesten.

Für kommendes Jahr steht eine Operette auf dem Plan

Das nächste Großprojekt ist schon in Vorbereitung, heißt es in der Mitteilung des Gesangvereins: Im Frühjahr 2025 soll die Operette „Im weißen Rössl“ von Ralph Benatzky aus dem Jahr 1930 mit Männerchor, singenden Schauspielern unter der Regie von Anita Waibel und dem Salonorchester in Hüsingen aufgeführt werden.

Die populäre Operette wurde bereits mehrfach verfilmt, unter anderem in der bekanntesten Version im Jahr 1960 mit Peter Alexander in der Hauptrolle.