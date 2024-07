Steinen: Magalí Sare & Manel Fortià singen auf dem Bauhof-Gelände

Sobi auf der Bühne in Steinen Foto: Gabriele Rasenberger

Magalí Sare & Manel Fortià

Nach dieser Nachwuchskünstlerin ging es mit Magali Sar & Manel Fortiá weiter. Weil bei den Gästen inzwischen der Ausgang des Viertelfinales bekannt war, meinte Sare zu Beginn: „Sorry, but we are from Barcelona.“ Als Instrument stand der Kontrabass im Mittelpunkt, gespielt von Fortiá. In der Vorankündigung hieß es im Programm zu diesem Duo: „…lieben es, Risiken einzugehen, Grenzen zu überschreiten und Genres zu sprengen.“ Noch besser wäre es, wenn es dort geheißen hätte, dass die beiden wohl durch Experimente zu hoher Leistung gekommen sind, gerne ausprobieren, was andere sich nicht trauen, obwohl gerade das beim Publikum gut ankommt. Von Tango über Bolero oder Western Music war vieles zu hören, egal ob diese Songs aus Brasilien, Venezuela oder einem anderen Land stammen. Dabei glänzte Sare vor allem durch ihre Stimme, mit der sie über mehrere Oktaven singen kann. Zuweilen begleitete sie Fortià mit der Querflöte, oft jedoch zum Gesang mit verschiedenen Percussions. Die Gäste waren besonders vom gemeinsamen Spiel am Kontrabass beeindruckt. Hier gab es immer wieder langen Applaus.