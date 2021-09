Steinen „Manchmal nur sechs Gäste da“

Anlage ist veraltet

Apropos alte Anlage: Da ist man dann beim entscheidenden Problem des Steinener Freibads und damit der Gemeinde angekommen. Die alten Leitungen und wohl auch die Becken sind undicht - täglich würden so bis zu 100 Kubikmeter Wasser nachgefüllt. Da das frische Wasser nur acht Grad Celsius warm ist und das Steinener Freibad keine Heizung hat,wurde anfangs der Saison nur eine Temperatur von 16 Grad Celsius erreicht. Wie der Bürgermeister sagt, mache ihm die Situation große Bauchschmerzen. Wenn eine der alten Leitungen platze, wie es in der zurückliegenden Saison in Schopfheim der Fall war, drohe eine lange Schließung.

Michael Scholz weist in Sachen Freibad-Bilanz darauf hin, dass er gemäß Absprache mit dem Bürgermeister demnächst einen Sachstandsbericht zu Gegenwart und Zukunft des Steinener Freibades erstellen werde. „Das ist dann aber eher ein Mängelbericht“, meint der Geschäftsführer. Und so sieht es auch der Bürgermeister. „Die Aussage von Michael Scholz, dass eine grundlegende Sanierung unseres Bades unumgänglich ist, teilen der Gemeinderat und ich voll“, sagt Braun. Er betont, dass man für die Saison 2021 sozusagen als Notlösung das Freibad so hergerichtet habe, dass ein Betrieb („Das sind wir unseren Bürgern schuldig gewesen nach einem Jahr Schließung“) unter Corona-Bestimmungen möglich wurde.

„Wir wissen, dass die Becken ganz besonders, aber auch Weiteres an Badtechnik saniert werden müssen“, so der Bürgermeister. Dem Gemeinderat habe ein Fachplaner aus Freiburg einen konkreten Sanierungsplan vorgelegt. Von einer Überarbeitung des Bades in bekannter Gestalt über neue Edelstahlbecken bis hin zur Umgestaltung in Form eines Naturbades reichen die Vorschläge - das Investitionsvolumen läge in der Größenordnung von fünf Millionen Euro, so Braun.

Klar ist für den Bürgermeister, dass es nächste Saison nicht mehr so laufen könne wie in dieser, sondern eine andere Lösung unumgänglich ist.