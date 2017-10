Steinen Mangelhafte Gurtmoral

Nachrichten-Ticker

15:24 "Ein gutes Gefühl" - Erste Schritte auf dem Weg nach Jamaika

Berlin - Union und FDP gehen nach einer ersten Gesprächsrunde optimistisch in die Jamaika-Sondierungen. Das machten die Generalsekretäre von CDU, FDP und CSU, Peter Tauber, Nicola Beer und Andreas Scheuer, nach der Unterredung in Berlin deutlich. Tauber sprach von einem "ersten sehr konstruktiven, guten Austausch". "Nach diesem ersten Gespräch haben wir ein gutes Gefühl", sagte er. Am Nachmittag wollte die Union unter Führung von CDU-Chefin Angela Merkel und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer mit den Unterhändlern der Grünen zusammenkommen.

15:20 Steuerfahnder-Affäre: Schweizer könnte Bewährung bekommen

Frankfurt/Main - Daniel M. soll im Auftrag eines Schweizer Geheimdienstes deutsche Steuerfahnder ausspioniert haben - nun könnte er mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Bedingung dafür sei aber ein "glaubhaftes" Geständnis, sagte der Senatsvorsitzende Josef Bill zum Prozessauftakt am Oberlandesgericht Frankfurt. Der Staatsschutzsenat will von dem 54-jährigen Schweizer vor allem genaue Informationen darüber, was mit dem Geld passierte, mit dem der Anklage zufolge ein "Maulwurf" in der Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen aufgebaut werden sollte.

15:17 Festnahme eines Deutschtürken in der Ukraine bestätigt

Berlin - Das Auswärtige Amt hat bestätigt, dass in der Ukraine ein Deutschtürke auf Veranlassung der Türkei festgenommen worden ist. Der Mann mit deutschem und türkischem Pass sei bereits am 23. Juli aufgrund einer Interpol-Fahndung festgenommen worden, sagte Ministeriumssprecherin Maria Adebahr in Berlin. Drei Tage später sei die Auslieferungshaft abgelehnt und der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Er dürfe die Ukraine aber nicht verlassen, bis die zuständige Generalstaatsanwaltschaft abschließend über das Auslieferungsersuchen entschieden habe.

14:13 Kreise: Beratungen zwischen Union und FDP konstruktiv

Berlin - Union und FDP sind nach den verbalen Hakeleien der vergangenen Tage zielorientiert in die Beratungen über ein Jamaika-Bündnis gestartet. Es sei bei den Beratungen guter Wille aller Beteiligten spürbar, voranzukommen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen am Rande des ersten Treffens von CDU, CSU und FDP in Berlin. Die Stimmung wurde als sehr sachlich und konstruktiv beschrieben. Die Spitzen von Union und FDP waren am Mittag zusammengekommen. Am Nachmittag wollten sich die Unions-Unterhändler auch mit den Grünen treffen.

14:10 Air-Berlin-Pilot nach "Ehrenrunde" vom Dienst suspendiert

Düsseldorf - Nach dem aufsehenerregenden Flugmanöver der letzten Air-Berlin-Maschine aus den USA nach Düsseldorf ist der Pilot des Flugzeugs suspendiert worden. Die Besatzung sei derzeit nicht im Flugdienst, teilte Air Berlin mit. Zuvor hatte die ZDF-Sendung "Frontal 21" darüber berichtet. Das Flugzeug mit mehr als 200 Passagieren aus Miami war am Montag kurz vor der Landung durchgestartet und nach links über den Düsseldorfer Airport abgedreht. Nach einer Runde brachte der Pilot Flug AB 7001 sicher auf den Boden.