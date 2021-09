Steinen Marktaufbau vorantreiben

Marcel Pfeifer ist bei der H2O GmbH kein neues Gesicht. Seit dem 1. März 2014 ist er im Unternehmen beschäftigt, zuerst fünf Jahre am Hauptsitz in Steinen, bevor er im Jahr 2019 zum Aufbau des asiatischen Service-Netzwerks in die chinesische Niederlassung nach Kunshan wechselte.

„Für mich war China damals Neuland, aber die Flexibilität der Menschen hat mich sehr beeindruckt. Egal was zu tun ist oder was schief geht, am Ende funktioniert es dann doch immer irgendwie“, sagt Pfeifer. Nach über zwei Jahren in China hat sich Pfeifer gut eingelebt und die Vielfalt des Landes schätzen gelernt.