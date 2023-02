Steinen Maßarbeit beim Narrenbaumstellen

Auch Bürgermeister Jürgen Multner, den die Narren als Schirmherrn der Narretei im Dorf willkommen geheißen hatten, beobachtete wie die mehreren Hundert anderen Augenpaare in Maulburgs Dorfkern an diesem frühen Abend, wie der Narrenbaum nach und nach in die Vertikale gebracht wurde und dann endlich schlank und rank neben dem Brunnen in den Winterhimmel und vor den Vollmond ragte.

Erwähnt hatte die Oberzunftmeisterin noch, dass der Narrenbaum im kommunalen Wald eingeschlagen wurde. Und dass er, um den Schopfheimer Narren einen Gefallen zu tun, „nur“ 22 Meter lang sei. Die Schopfheimer hatten nämlich vor drei Wochen bei ihrem Narrenbaumstellen ausdrücklich die Führungsrolle in der Wiesentäler Narrenbau-Szene gefordert.

Indes sei das Maulburger Symbol der Straßenfasnacht ein richtig tolles Teil, so Josie Schanz. Sie hatte zuvor den Unterstützern gedankt und sich auch über den Erhalt des Rathausschlüssels gefreut. Den gab Bürgermeister Jürgen Multner bereitwillig heraus.

Das nicht zuletzt deshalb, weil er und sein Rathausteam im Gegensatz zu den Narren wegen der Pandemie „enorm Gas geben mussten und so Urlaub bestens gebrauchen können“ (Multner).

Bürgermeister entmachtet

Der entmachtete Bürgermeister hatte der Oberzunftmeisterin den goldenen Rathausschlüssel umgehängt und sich in die Zuschauerreihen zurückbegeben, da flutschte der Narrenbaum in die Halterung. Es wurden dann noch die hölzernen Symbolleisten der Narrenzunft angebracht, und Josie Schanz erklärte die Straßenfasnacht in Maulburg für eröffnet. Sie lud zum zünftigen Eröffnungsfest auf den Rathausplatz und später in den Munistall.