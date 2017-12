Steinen Massive bauliche Erweiterung

Das Unternehmen H2O will seinen Hauptsitz in Steinen erweitern und dafür kräftig investieren: Rund 4,5 Millionen Euro nimmt das Unternehmen nach Angaben von Geschäftsführer Matthias Fickenscher in die Hand, um Produktions- und Verwaltungsgebäude zu vergrößern. Der Bauausschuss genehmigte den Bauantrag am Dienstag einstimmig.

Steinen (jab). Die Zustimmung war beinahe reine Formsache: Tatsächlich hatte das Gremium ähnliche Erweiterungspläne vor vier Jahren schon einmal abgesegnet; diese wurden dann aber doch nicht umgesetzt, da das Unternehmen sein Erweiterungskonzept nochmals überarbeitete. Schon beim ersten Antrag habe das Gremium die Überschreitung der Baugrenzen um 4,50 Meter gebilligt, so Patrik Riesterer vom Bauamt. Mit einer Gesamthöhe von 11,40 überschreite der jetzige Entwurf die damals genehmigte Höhe nur geringfügig um acht Zentimeter. Und: Durch einen veränderten Grundriss halte die Werkhalle nun zudem mehr Abstand zum stillgelegten Gewerbekanal.

Die geplante Erweiterung wird das Erscheinungsbild auf dem Firmenareal am Steinener Ortsausgang Richtung Lörrach massiv verändern: Die bestehende Werkstatt wird – in etwa entlang der Wiesestraße – um fünfzig Meter auf die dreifache Länge verlängert werden. Auch der bestehende Bürotrakt wird verlängert und zusätzlich um eine Etage auf dann drei aufgestockt.

Mit der Erweiterung geht nach Angaben des Unternehmens auch eine grundlegende Umgestaltung im Inneren der Gebäude einher: Die Verwaltungsbüros sollen komplett neu gestaltet und als Bürolandschaft aus „Workspaces“ auf das digitale Arbeiten der Zukunft ausgerichtet werden. Die erweiterte Produktionshalle soll nach den Grundsätzen der „Lean-Production“ eingerichtet werden. Eine zentrale Rolle dabei spielt die Logistik, um die Produktionsabläufe so effizient wie möglich zu gestalten.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit setze die Erweiterung Maßstäbe, so Geschäftsführer Fickenscher: Durch eine Photovoltaikanlage mit großer Speicherbatterie soll die Selbstversorgung des Montagewerks mit nachhaltig gewonnenem Strom verbessert werden. Zweirad- und Pkw-Parkplätze für die Mitarbeiter werden mit Ladesäulen ausgestattet. Bereits jetzt verfüge das Werk über eine Grundwasserkühlanlage, die bei der Einsparung von jährlich 26 Tonnen CO2 helfe.

Das seit 2004 in Steinen beheimatete Unternehmen ist auf Reinigung und Aufbereitung von Industrieabwasser spezialisiert. Seit seiner Gründung 1999 sei das Unternehmen um durchschnittlich 15 Prozent im Jahr gewachsen und habe damit auch einen steigenden Bedarf an Fach- und Führungskräften, erklärt der Geschäftsführer zum Hintergrund der Pläne. Nach der Erweiterung soll das neue Werk in Steinen auf insgesamt 4900 Quadratmetern Platz für 140 Mitarbeiter bieten. Derzeit sind am Hauptsitz in Steinen rund 80 Mitarbeiter tätig; weltweit beschäftigt das Unternehmen 110 Mitarbeiter, unter anderem in Niederlassungen in Polen und China.