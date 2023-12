Steinen-Maulburg: Ärzte haben keine Kapazitäten

Notaufnahme überlastet

Wenn es um kurzfristig zu behandelnde Erkrankungen oder Blessuren geht, blieben und bleibt immer öfter nur der Weg zur Notfallaufnahme in Schopfheim oder Lörrach. Die erste wird voraussichtlich in etwa zwei Jahren – nach Fertigstellung des neuen Zentralklinikums unweit von Steinen – schließen. Eine weitere relativ nah gelegene Notaufnahme, nämlich diejenige in Rheinfelden, wird bereits Anfang April 2024 ihre Pforten für immer schließen. Diese Gesamtsituation führte zwangsläufig dazu – und das wird sich tendenziell eher noch verstärken – dass gerade die Lörracher Notaufnahme trotz Personalaufstockung am Limit arbeitet. Mangels anderer Anlaufstationen kommen viele Personen dorthin, deren Krankheiten oder Verletzungen nicht in eine Notaufnahme gehören: „Vor zehn Jahren kamen noch weniger als 15 000 Personen jährlich in die Notaufnahme, im Jahr 2023 werden es deutlich über 30 000 sein“, sagt Samuel Hemmerling, Chefarzt Klinik für Akut- und Notfallmedizin am Kreiskrankenhaus Lörrach.

Er weist nicht den Patienten die Schuld zu, sondern erklärte kürzlich gegenüber dem SWR: „Das ganze System ist falsch.“Von der Steinener Gemeindeverwaltung war nicht zu erfahren, ob von dieser Seite etwas zur Behebung der medizinischen Unterversorgung in der Gemeinde geplant oder gar in die Wege geleitet wurde.

Reaktionen der Verwaltung

Schriftlich gestellte Fragen wie die, wohin sich Patienten wenden können, wenn sie noch keinen Hausarzt haben, und von wem die Geflüchteten in Steinen ärztlich betreut werden, wurden nicht beantwortet. Auch blieb offen, ob es Bemühungen von Seiten der Verwaltung gibt, neue Ärzte nach Steinen zu locken.