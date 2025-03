Steinen/Maulburg: Damit die glühenden Scheiben „surre“

Wann ich zum ersten Mal das Fasnachtsfeuer besucht und Scheiben geschlagen habe, kann ich gar nicht mehr sagen. Das Brauchtum hat mich jedenfalls von klein auf fasziniert. Das kam auch durch einen Nachbarn in Maulburg, der mit der Axt die Holzscheiben angefertigt hat.

Foto: Markgräfler Tagblatt

Heute fertigen Sie diese selbst an. Wie gehen Sie dabei vor?

Dazu benutze ich eine Bandsäge. Andere tun es mit einer Kreissäge, aber mir geht es mit der Bandsäge leichter von der Hand. Es läuft so ab, dass ich von Vereinen und Feuerwehren, also denjenigen, die die Fasnachtsfeuer organisieren, angefragt werde, ob ich Scheiben fertige. Dann bestelle ich zehn bis 15 Festmeter Holz, wobei vor allem Buchenholz für die Scheiben geeignet ist. Den Sommer über schneide ich das Holz dann zu und bohre am Ende Löcher in die Scheiben. Die Scheiben haben einen Durchmesser oder eine Kantenlänge von etwa zehn Zentimetern und sind etwa zwei Zentimeter dick.

In der Ankündigung zu Ihrem Kurs heißt es, dass der Brauch des Scheibenschlagens bereits seit nahezu 1000 Jahren gepflegt wird. Was ist denn über die Ursprünge dieser Tradition bekannt?

Es geht vor allem darum, mit den Fasnachtsfeuern und auch dem Scheibenschlagen den Winter auszutreiben. Die erste urkundliche Erwähnung ist ausgerechnet einem Klosterbrand zu „verdanken“. Laut Überlieferung soll am 21. März 1090 durch eine geschlagene brennende Scheibe ein Nebengebäude des Klosters Lorsch in Brand gesetzt worden sein.

Was hat es mit den Reimen auf sich, die beim Scheibenschlagen gerufen werden?

Die sind recht einfach: Schiebi, schiebo, die Schiebe soll go, die Schiebe soll surre, em (Name des Opfers) an d’ Schnurre. Damit verbunden ist der augenzwinkernd gemeinte Wunsch, die Scheibe möge jemanden treffen, den man nicht leiden kann.

Kann beim Scheibenschlagen jeder mitmachen? Ist es auch für Kinder geeignet?

Natürlich. Die von den Kindern geschlagenen Scheiben fließen aber nicht in die Wertung des Wettbewerbs ein, den es im Anschluss an den Kurs gibt. Denn Kinder haben schlichtweg der Erfahrung nach kaum eine Chance, beim Scheibenschlagen mit den Erwachsenen mitzuhalten. Aber mein Kurs richtet sich an alle. Stägge und Scheiben gibt es gegen eine Gebühr. Ansonsten aber verlange ich nichts. Es gibt auch keine Startgebühr. Der Spaß steht im Vordergrund, und ich hoffe, dass das eine richtige Gaudi wird.

Scheibenschlagen

Zur Person

Heinz Schmidt stammt aus Maulburg und ist gelernter Dachdecker. Der 66-Jährige ist seit seiner Kindheit ein Freund des Scheibenschlagens.

Kurs

Der Schützenverein Schlächtenhaus bietet am Samstag, 8. März, von 11 bis 14 Uhr beim Schützenhaus einen Kurs im Scheibenschlagen an. Ab 14.30 Uhr gibt es einen Wettbewerb. Anmeldungen nimmt Heinz Schmidt unter Tel. 01577 / 72 47 832 entgegen.