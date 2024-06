Im Wahlbüro im Meret-Oppenheim-Schulzentrum steht eine Familie zusammen, die Großeltern sind aus dem Münsterland angereist. Dort haben sie schon per Briefwahl abgestimmt, erzählen sie. Die Zwillinge Lina und Emma dürfen in Steinen zum ersten Mal wählen. Sie sind 16 Jahre alt. In ihrem Freundeskreis hätten sie viel über das Ereignis gesprochen, sagen sie. Bei der Veranstaltung „Politik und Pizza“ seien sie jedoch nicht gewesen. In der Schule hänge es vom Lehrer ab, ob die Wahlen ein Thema seien, fügen sie hinzu.

Wahlbeteiligung

Birgit Kiefer ist im Wahlbüro Steinen-Mitte die Wahlleiterin. Sie hat das Gefühl, es könnte eine hohe Wahlbeteiligung geben, sagt sie. Um 14.30 Uhr haben schon rund ein Drittel der Bürger in diesem Wahlbezirk den Zettel in die Wahlurne gesteckt. Dazu kommen noch die Stimmen der Briefwähler.

Schon bei der Bürgermeisterwahl war Christina Rasch als Wahlhelferin im Einsatz. „Ich kann mich einbringen“, sagt sie zu ihrem Engagement. Am Sonntag gibt sie am Nachmittag die Stimmzettel aus und am Montag hilft sie beim Auszählen. Carsten Edinger, Hauptamtsleiter und Wahlleiter für die gesamten Wahlen in der Gemeinde, sagt, dass am Sonntag zunächst die Ergebnisse für die Europawahl und dann die Ergebnisse zu den Ortschaftsräten ermittelt werden. sagt er.