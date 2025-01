Steinen/Maulburg: Sternsinger spenden ihren Segen

Seit dem 2. Januar sind die Sternsinger in Gruppen unterwegs, um die Menschen zu besuchen, die bei der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Steinen-Höllstein-Maulburg um diesen Besuch gebeten haben. Die Kinder und Jugendlichen bringen den Menschen in Steinen, Maulburg, Höllstein, aber auch in Hägelberg, Hüsingen und Hofen ihren Segen zum neuen Jahr.

Brauch als Kulturerbe

Die Tradition des Sternsingens wird seit 1954 gepflegt und ist im Jahr 2015 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen worden. „Daher ist es uns wichtig, diese Tradition aufrechtzuerhalten“, sagt Wohlbold. Gleichzeitig sei es auch eine gute Sache, dass Kinder in Deutschland, die in gesicherten Verhältnissen aufwachsen, einen oder zwei Tage ihrer Weihnachtsferien opfern, um Geld für Kinder in Armut zu sammeln. In diesem Jahr steht die Sternsinger-Aktion im Zeichen der Kinderrechte. Unterstützt werden unter anderem Projekte in Kolumbien, mit deren Hilfe Kindern Bildung, Ernährung und ein Dach über dem Kopf ermöglicht werden sollen.