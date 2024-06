Wahlsystem

In Steinen sind 22 Mitglieder des Gemeinderats zu bestimmen, drei Wahlgruppierungen, treten hier zu Wahl an: Auf dem Stimmzettel stehen die CDU, die „Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf“ sowie die SPD. Hier kann der Wähler pro Person drei Stimmen vergeben und Kandidaten von verschiedenen Vorschlägen ankreuzen, erläutert Edinger das Wahlsystem. Für die fünf Ortschaftsratswahlen werden jeweils sieben Ortschaftsräte bestimmt. Hier gibt es drei verschiedene Formen der Wahl. In Hägelberg mit den zwei Wahlvorschlägen „Aktiv für Hägelberg“ und „Pro Hägelberg“ wird auf die gleiche Weise gewählt wie für den Gemeinderat. In Hüsingen und Weitenau liegt hingegen jeweils nur ein Wahlvorschlag vor. Dort dürfen die Wähler jedem Kandidaten jeweils nur eine Stimme geben. Maximal sieben Kreuze dürfen sie machen.

„Wilde Wahl“

Eine Besonderheit sind die Wahlen in den Dörfern Endenburg und Schlächtenhaus. Hier liegen überhaupt keine Wahlvorschlage vor. Das heißt, es stehen keine Namen auf dem Wahlzettel. Hier sind die Bürger aufgerufen, Personen aus dem Ort auf den Wahlzettel selbst draufzuschreiben. Edinger sagt dazu: „Ich war noch nie bei einer Kommunalwahl dabei.“ Aber die Dörfer ohne Wahlvorschlag haben ihre eigene Routine. Im Dorf kursiere eine Liste, mit den Kandidaten, die bereit wären, das Amt des Ortschaftsrates zu übernehmen. Vor einem Dreivierteljahr habe er vergeblich versucht Überzeugungsarbeit zu leisten, damit die Dörfer den Bürgern ein Wahlvorschlag unterbreiten. Er habe jedoch diese Vorgehensweise zu akzeptieren, das Wahlrecht erlaube dies. Nicht umsonst heiße es „wilde Wahl“. Zugleich verweist Edinger auf die Ergebnisse der Kommunalwahl 2019: Da standen in Endenburg 71 verschiedenen Namen auf dem Zettel und in Schlächtenhaus sogar 88 Personen. In Weitenau hingegen haben Bürger lediglich 37 Namen zusätzlich draufgeschrieben, da es einen Wahlvorschlag geben hat, fügt Edinger hinzu. Wichtig ist, sagt Edinger, dass die Bürger bei diesen Gewählten nicht nur Vor- und Nachname, sondern weitere Angaben wie zum Beispiel Wohnanschrift notieren.