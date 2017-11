Steinen Mehr Befugnisse für die Verwaltung

Mehr Entscheidungsbefugnisse für die Verwaltung sieht die geplante Neuauflage der Steiner Hauptsatzung vor, deren Entwurf im Finanz- und Verwaltungsausschuss beraten wurde.

Steinen (jab). „Es geht darum, das Geschäft ein wenig geschmeidiger zu machen, Prozesse zu vereinfachen und den Gemeinderat zu entlasten“, erklärte Hauptamtsleiter Carsten Edinger. Die Hauptsatzung von 2011 sei durchaus nicht schlecht. Trotzdem sei die Gemeinde zu einer Neuauflage verpflichtet, da sich die Gemeindeordnung mittlerweile geändert habe. Der nun vorgelegte Entwurf entstand in Anlehnung an die vom Gemeindetag erarbeitete Mustersatzung, angepasst an die Verhältnisse in Steinen.

Entscheidungsbefugnis

Zentrales Stichwort bei den geplanten Änderungen ist die Verlagerung beziehungsweise Erweiterung von Entscheidungsbefugnissen hin zur Verwaltung und zu den beschließenden Ausschüssen.

Kurze Entscheidungswege

Das soll Entscheidungswege verkürzen, die Verwaltung handlungsfähiger machen und zugleich den Gemeinderat davon entlasten, sich mit jeder Marginalie befassen zu müssen. In diesem Sinne sollen auch die Ausschüsse des Gemeinderates – in Steinen vor allem der Bau- und Umweltausschuss und der Finanz- und Verwaltungsausschuss – mehr entscheiden dürfen. So sollen Einstellung und Entlassung bis zur Entgeltgruppe acht künftig vom Bürgermeister allein erledigt werden. Und der Bauausschuss soll die Aufstellung eines Bebauungsplanes künftig eigenständig beschließen; für den eigentlichen Satzungsbeschluss ist dann wieder der Gemeinderat gefragt.

Finanzielles

Konnten die Ausschussmitglieder bei derlei Themen anstandslos mit, so bekundete insbesondere die SPD Bauschmerzen bei der Erweiterung der finanziellen Freiräume. Laut neuer Satzung werden die Beträge angehoben, über die Verwaltung und Ausschüsse künftig verfügen können, ohne zuvor im Gemeinderat Rücksprache zu halten. Vorgeschlagen ist folgende Staffelung: Bis zu einem Betrag von 50 000 Euro im Einzelfall (bisher 15 000) darf der Bürgermeister die unter einem bestimmten Titel im Haushalt eingeplanten Mittel selbstständig bewirtschaften; die Ausschüsse dürften in ihrem Zuständigkeitsbereich über Ausgaben zwischen 50 000 und 200 000 Euro (bisher 15 000 bis 100 000 Euro) entscheiden; alles darüber landet automatisch beim Gemeinderat.

Im Grundsatz

Sämtliche Ausgaben sind nur da erlaubt, wo sie durch ihre Festschreibung in den Haushaltsplan im Grundsatz vom Gemeinderat ohnehin beschlossenen sind; die Entscheidungskompetenz bezöge sich auf die Details dieser Verwendung.

Kreditaufnahme

Bürgermeister Gunther Braun verwies darauf, dass er als Abteilungsleiter in Lörrach eigenständig über 60 000 Euro verfügen konnte. Er signalisierte aber ebenso wie sein Hauptamtsleiter, dass es allein am Gemeinderat liege, ob dieser die Zügel etwas lockerer lässt. Neu aufgenommen werden soll die Möglichkeit, dass der Bürgermeister (nach Beratung mit dem Rechnungsamt) eigenmächtig Kredite aufnehmen darf – auch dies freilich nur im Rahmen des zuvor vom Gemeinderat beschlossenen Rahmens (Kreditermächtigung). Gerade im mittlerweile schnelllebigen Kreditgeschäft sei die Möglichkeit zu schnellen Entscheidungen unabdingbar, betonte Rechnungsamtsleiterin Christine Höhner.

Eine abschließende Einigung in diesen Aspekten gab es im Finanz- und Verwaltungsausschuss nicht; die Punkte und die Zahlen sollen im Gemeinderat nochmals diskutiert werden, wenn die Verabschiedung der Hauptsatzung auf der Tagesordnung steht.

Weiteres Vorgehen

Offenkundig war das Bestreben der Verwaltung um Transparenz und breite Diskussionsmöglichkeiten. „Der Gemeinderat entscheidet“, betonte Edinger ein ums andere Mal, wenn ein strittiger Punkt auf den Tisch kam. In diesem Sinne hatte der Hauptamtsleiter auch geplant, die Satzung auch im Bau- und Umweltausschuss nochmals zu vorzuberaten, bevor die abschließende Diskussion im Gemeinderat ansteht.

Vorberatung unnötig

Alle drei Fraktionen indes signalisierten, dass eine weitere Vorberatung nicht nötig sei, da die strittigen Punkte bereits angesprochen worden seien. Unterm Stichwort Transparenz und Infoaustausch ist am kommenden Mittwoch, 8. November, auch eine gemeinsame Informationsveranstaltung für alle Ortschaftsräte geplant – immerhin sind auch die Gremien der Teilorte von der Hauptsatzung betroffen.