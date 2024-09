Steinen: Mehr Sicherheit

Nicht so gut kam der Antrag eines Bauherrn an, der in Hägelberg ein Zweifamilienhaus errichten möchte. Mit sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen hat der Bau- und Umweltausschuss das Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung abgelehnt. Grund dafür waren gleich fünf Überschreitungen der Baugrenze. Das sind einfach zu viele, ärgerten sich gleich mehrere Mitglieder des Ausschusses.