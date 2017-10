Steinen Mit den Handballern an die Spitze

Steinen (os). Er war Sportler und Sport-Funktionär: Siegfried „Sixx“ Güdemann kann heute seinen 90sten Geburtstag feiern.

Geboren wurde der Jubilar am 23. Oktober 1927 in Brombach. Aufgewachsen in Steinen, studierte Güdemann nach dem Abitur 1945 in Stuttgart Pädagogik (Lehramt). Nach Stationen an mehreren Schulen im südbadischen Raum kehrte er als Junglehrer an die Schule zurück, an der er rund zehn Jahre zuvor sein Abitur gemacht hatte: Am Wirtschaftsgymnasium unterrichtete Siegfried Güdemann bis zur Pensionierung im Jahr 1992, er war lange Jahre Studiendirektor an den Kaufmännischen Schulen und auch Schulleiter des Wirtschaftsgymnasiums. Seine direkte und menschliche Art schätzten sowohl Kollegen als auch Schüler.

Seit Anfang der siebziger Jahre lebte seine Familie, zu der eine Tochter und ein Sohn gehören, in der Waldstraße.

Privat war Güdemann ein leidenschaftlicher Sportler. Groß geworden im Turnverein (TV) Steinen, war er gemeinsam mit seinem um ein Jahr jüngeren Bruder Günther der Leistungsträger der TV-Feldhandballer, die bis in die südbadische Spitze vordrangen. Auch während seines Studium und seiner Lehrertätigkeit an verschiedenen Schulen kam Siegfried Güdemann zu den Spielen am Wochenende immer nach Steinen. „Wir hatten tolle Jahre“, erinnert sich Güdemann auch an Auswärtsspiele im Breisgau oder in der Ortenau, zu denen man, heute unvorstellbar, mit dem Fahrrad einige Stunden hin und zurück fuhr. Neben dem aktiven Spielbetrieb war Güdemann auch Abteilungsleiter der TV-Handballer. Nach Beendigung der aktiven Handballzeit entdeckte er seine Liebe zum Tennissport und gründete 1972 den Tennisclub Steinen. Von der Clubgründung an war Güdemann 30 Jahre lang ununterbrochen als Kassenwart für den Tennisclub tätig.

Mit seiner zweiten Ehefrau Hannelore reiste der Jubilar vor und vor allem nach dem Ruhestand gerne und ging mit ihr gemeinsam in Steinen weiteren Freizeitaktivitäten nach. Der Tod der Ehefrau vor knapp zwei Jahren war ein schwerer Schlag für den Jubilar. Auch dank Unterstützung durch die Familie konnte er diese schwere Zeit durchstehen.