Steinen Mit der „Schwarzwaldmarie“ im TV

Die Planungen der Veranstaltungen für 2020 waren geprägt von Hoffnungen und Enttäuschungen aufgrund Lockdowns und Pandemie-Beschränkungen. In Vorstandssitzungen wurden das zweitägige Pfingstfest Ende Mai 2020 und die Unterstützung des Vatertagshocks der Freiwilligen Feuerwehr Sallneck sowie das Jahreskonzert im Dezember 2020 geplant.

Doch alle sorgfältig geplanten Veranstaltungen fielen der Pandemie zum Opfer. Die einzige Veranstaltung war der Wandertag im Oktober 2020, der bei nasskaltem Wetter stattfand. Die Strecke führte zur Bücklebodenhütte, anschließend wieder über die Heißbachschlucht zum Aufwärmen nach Endenburg. Die Versorgung erfolgte über die Sall­necker Feuerwehr.

Eine weitere Vorstandssitzung im Oktober 2020 diente zur Absage des Jahreskonzertes 2020 und der immer wieder aufkeimenden Hoffnung auf das Jahr 2021 mit den Planungen für ein zumindest verkleinertes Pfingsfest. Dank ging an den Zöglingsausbilder Markus Dreher, der ein Präsent anstatt der von ihm verzichteten Vergütung erhielt.

Acht Monate keine Proben

Vorsitzende Nadja Senn berichtete: „Ab Oktober 2020 war es uns dann insgesamt acht Monate lang nicht mehr möglich, zu proben. Erst im Juli diesen Jahres waren weitere Proben möglich. Dann kam im Juli 2020 noch ein unerwartetes und kurzfristiges Angebot vom Südwest-Fernsehen, das zum einzigen öffentlichen Auftritt des Orchesters in diesem Jahr führte. Für eine Reportage über das Kleine Wiesental sollte das Orchester eine Kostprobe präsentieren. Kurz vor Beginn der Aufzeichnung konnte sich das Orchester nach langer Zeit für die Sendung zu einer einzigen Probe treffen und präsentierte anschließend die „Kleine Schwarzwaldmarie“. Senn schmunzelte: „Der Zusammenschnitt und die Kommentare in der Sendung anschließend waren so lala.“

Sie berichtete weiter: „Nach 27 Jahren mit Wilhelm von Dungen war die Umstellung auf den neuen Dirigenten Ralf Erhardt nicht leicht.“ Im August stellte sich bei den Aktiven heraus, dass der Spaß beim Spiel, die Probemoral und die Geselligkeit verloren gegangen seien. Einzelne Spieler hätten Bedenken gehabt, weiter unter dem Dirigat zu musizieren. Eine Spielerversammlung im August ergab, dass die Zusammenarbeit beendet werden sollte. Nadja Senn meinte: „Manchmal passt es halt einfach nicht.“

Ein Glück war, dass Fabian Martin sich ab September als Dirigent zur Verfügung stellte. „Seitdem geht’s stetig bergauf.“ Senns Dank galt dem neuen Dirigenten: „Danke, wir sind total froh, dass du uns leitest, es ist zwar anstrengend, macht aber allen Spaß, und die Fortschritte sind zu sehen und zu hören.“

Finanzen

Rechnerin Sonja Grether verlas den Kassenbericht zum Berichtsjahr, der infolge der ausgefallenen Veranstaltungen deutlich im Minus lag. Die Entlastung des Gesamtvorstandes wurde von Dirk Achilles geleitet, diese erfolgte einstimmig.

Wahlen

Ebenfalls einstimmig und zügig gingen die turnusmäßigen Wahlen für die nächsten zwei Jahre über die Bühne, die von der Ortsvorsteherin von Endenburg, Daniela Trefzer, geleitet wurden. Nadja Senn wurde als Vorsitzende bestätigt, Schriftführerin bleibt Sabrina Voithofer. Als Aktivbeisitzerin in Abwesenheit wurde Tanja Winkler gewählt, Passivbeisitzerin ist Andrea Kuttler. Neue Kassenprüferin ist Anita Eichin, Notenwartin ist Bianca Hummel.

HOWS

Vereinsvorsitzende Bianca Hummel vom Harmonikaorchester Weitenau-Schlächtenhaus (HOWS) ergriff das Wort und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit, seitdem beide Vereine 2017 in einer Spielgemeinschaft zusammengefunden haben. Das Weitenauer-Schlächtenhauser Orchester befindet sich nunmehr formell in Auflösung. Sie freute sich, dass sieben Aktive nunmehr auch formell den Anschluss an die Kollegen in Endenburg-Sallneck suchen.

Grußworte

Sallnecks Ortsvorsteher Dirk Achilles wünschte sich, dass bald wieder etwas Normalität herrschen möge und drückte dem Verein die Daumen. Weitere Grußworte kamen von Daniela Trefzer und von Thomas Forsthuber von der Freiwilligen Feuerwehr Endenburg.

Der neue Dirigent Fabian Martin bedankte sich für das Vertrauen, das in ihn gesetzt wurde. Er meinte: „Wir sind gut aufgestellt und arbeiten zielführend.“

Das Handharmonika Orchester Endenburg-Sallneck ­ (HOES) zählt 16 Aktivspieler mit sieben Spielern der Spielgemeinschaft Weitenau-Schlächtenhaus (HOWS), sieben Seniorenspieler, neun Ehrenmitglieder, einen Ehrendirigenten, 108 Passivmitglieder und einen Jugendspieler.