Steinen: Mit einer Kinderfeuerwehr gegen den Nachwuchsmangel

Walter Bachmann blickte bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (FF) auf die Einsätze im vergangenen Jahr zurück. „Es hat gezeigt und bestätigt, dass wir mit der heutigen Grundstruktur der FF Steinen und dem Erhalt der dezentralen Einsatzabteilungen ein funktionierendes Einsatzkonzept haben“, sagte der Kommandant am Samstagabend in der Wiesentalhalle.

Rückblick: Die 94 Einsätze untergliedern sich in 50 technische Hilfeleistungen, 23 Brände, 17 Rettungseinsätze und vier Fehlalarme. 24 Personen wurden gerettet; eine Person konnte nur noch tot geborgen werden. Bachmann kündigte an, dass der Gerätewagen-Transport im Herbst abgeholt werden könnte. Er befindet sich aktuell bei RUKU-Anhänger in Rheinau, die für den Aufbau zuständig sind. Am Dienstag wird es eine Baubesprechung bei der Firma geben.