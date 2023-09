Steinen Mit Gitarren durch Epochen

Das Konzert findet am Samstag, 30. September, in der Aula des Meret-Oppenheim-Schulzentrums, Eisenbahnstraße 26, statt. Tickets kosten 15 Euro (für Schüler und Studenten zehn Euro). Karten gibt es bei Optik Turski in Steinen, in den Geschäftsstellen unserer Zeitung und über Reservix. Eventuelle Restkarten gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse (keine Sitzplatzreservierungen).

Näheres gibt es im Internet unter www.kunstundkultur-steinen.de.