Steinen: Mit neuem Betreiber in die Zukunft

Gemeinderat stimmt zu

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. Februar einem Saisonvertrag mit der Firma Plan P GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Gallmersgarten in der Nähe von Nürnberg zugestimmt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung des Haushalts soll die Firma aus Mittelfranken das Steinener Bad vorerst für die Saison 2025 betreiben. Sie übernimmt damit unter anderem die Badeaufsicht, organisiert den Kassenbetrieb und kümmert sich um die Technik. Plan P löst die bisherige Badewasser Dienstleistung GmbH & Co. KG ab, deren Vertrag zum 31. Dezember 2024 ausgelaufen ist (wir berichteten mehrfach).

Besichtigung des Freibads

Bei einem Besichtigungstermin im Freibad begrüßte Bürgermeister Gunther Braun sowohl Mitarbeiter der Baufirmen, die aktuell die Sanierung der maroden Wasserleitungen vornehmen, als auch Hannes Zänglein von Plan P, zuständig für den Bereich Süd des bundesweit tätigen neuen Schwimmbad-Betreibers.