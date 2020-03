Steinen Mit Schnecken aufs Siegertreppchen

Ida Spanke aus Steinen liebt Schnecken. Daher lag es nahe, dass sie ihr Naturtagebuch Schnecken gewidmet hat. In ihr Tagebuch schreibt sie: „Ich liebe sie, weil ich sie so interessant finde. Ich finde sie so cool, weil man sie so gut beobachten kann, sie kriechen so langsam. Sie sind so cool, es gibt sie überall, im Wasser, an Land und in tollen Farben, gelb, grün, braun, schwarz, lila, orange, blau, rot, beige und weiß. Sie beißen nicht, sie stinken nicht.“ Ihren Entdeckergeschichten über die Kriechtiere legt sie zahlreiche Bilder, Zeichnungen und Gedichte bei. Aus Ästen legt sie Rennbahnen aus für ein Schneckenrennen. Auch wenn die Schnecken nicht ganz das machen, was sie sollen und sich nicht an dem Rennen beteiligen mögen.