Steinen Monica hat da so eine Idee

Rechtzeitig zu den Festtagen hat Hans-Peter Günther eine Weihnachtsgeschichte verfasst, die von der kleinen Monica und einer Schreibmaschine handelt.

Steinen. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte mich Ihnen nur kurz vorstellen. Ich bin die Monica und wohne in der Schlossstraße in Steinen. Ich bin zehn Jahre alt und gehe in die Grundschule hier im Ort, und das auch noch gerne. Darf ich kurz bei Ihrem Frühstück stören? Ich sehe gerade, dass Sie ein wenig zittern. Sie sollten die Kaffeetasse schon gerade halten, sonst verkleckern Sie die ganze Zeitungsseite.

Aber ich weiß schon, trinken, kauen und mit einem Auge auch noch lesen, das ist nicht ganz einfach. Aber das geht mich als Kind nun wirklich nichts an. Entschuldigung.

Mein Papa sagt immer, man kann nur eine Sache machen, und dann richtig gut. Mein Papa las gestern aus der Zeitung vor, dass in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit enorm viele Päckchen und Pakete zugestellt werden müssen. Wohl wegen der vielen Internet-Einkäufe.

Das findet mein Papa nicht so gut. Wegen der Umwelt, der vielen Autos, die die Pakete ausfahren, und auch die Ausfahrer haben ganz schön zu schleppen.

Als ich so in meinem Zimmer saß, dachte ich eigentlich mehr daran, ob bei den vielen Paketen auch alle richtig ankommen. Ich meine, bei den richtigen Adressen und so. Vor allen Dingen, ob meine Geschenke mich alle erreichen. Nicht, dass da noch eines verloren geht. Das würde mich schon ärgern. Tante Sophie aus Berlin schickt doch immer so schöne Sachen.

Die Ausfahrer können ja manche Handschriften auch schwer lesen. Da kam ich auf eine Idee. Wie wäre es denn, wenn ich ein paar Adressaufkleber an mich mit der Schreibmaschine schon mal vorschreibe und die dann an die Leute verteilen, die mir etwas schenken, zusenden wollen?

Du Papa, darf ich mal deine alte Schreibmaschine benutzen. Die haben wir doch noch? Was willst du denn damit, ich glaube, die steht oben auf dem Speicher. Bitte Papa, ich will damit schreiben. Na gut, ich hole sie dir morgen runter. Nein, nicht erst morgen. Bitte gleich.

Als Monica den Kofferdeckel der Maschine hochklappte, sah sie, dass die Schreibmaschine genauso hieß wie sie selbst. Nämlich Monica. Papa, die Schreibmaschine heißt ja genau wie ich. Das ist doch schön. Aber die Maschine ist 30 Jahre älter als du.

Nun wollte die kleine Monica auch gleich auf der Maschine schreiben. Sie spannte ein Blatt Papier ein und tippte munter drauf los. Aber die Enttäuschung war groß. Man konnte garnichts lesen.

Du Papa, die schreibt ja garnicht mehr. Doch, aber das Farbband ist sicher in der Zwischenzeit total ausgetrocknet. Da muss ich erst morgen ein neues kaufen. Aber nicht vergessen. Meine Tintenpatronen hast du auch vergessen.

Nun, der gute, alte Papa hatte es nicht vergessen und brachte am nächsten Tag ein neues Farbband für 12,50 Euro mit, und natürlich auch die Tintenpatronen.

Siehe da, die Schreibmaschine schrieb wieder ganz toll. Monica freute sich richtig und gab ihrem Papa einen dicken Schmutz auf die Wange.

Sag mal, wieso willst du denn überhaupt auf der Maschine schreiben und an wen? Die Maschine hat dich doch noch nie interessiert. Weißt du Papa, ich will ganz viele Adressenaufkleber mit meinem Namen schreiben. Die habe ich mir auf der Post geholt. Die schicke ich dann an das Christkind und meine Tante Sophie in Berlin.

Und warum das Ganze? Ja, da bin ich dann sicher, dass der Paketbote alles gut lesen kann und alle Päckchen auch bei uns abgegeben werden. Meine Schrift kann man nicht so gut lesen, habe ja eine Vier in Schönschrift. Die Schreibmaschinenschrift kann der Mann dann gut lesen.

Und so setzte sich Monica an die Schreibmaschine und tippte mit einem Finger auf der alten Olympia-Kofferschreibmaschine über zehn Schildchen mit ihrem Namen.

Mehr als zwei Stunden war sie damit beschäftigt, und umso länger sie tippte, und umso mehr Spaß machte es ihr, auf der Maschine zu schreiben. Manchmal kamen auch zwei Buchstaben gleichzeitig auf der Walze an. Aber das war garnicht schlimm. Monicas kleine Fingerchen haben sie schnell wieder zurückgeholt.

So kam die alte Olympia-Monica zu späten Ehren und freute sich, wie auch die kleine Monica mächtig. Diesmal ganz besonders auf Weihnachten und auf den Paketboten, der ihre Adresse gut lesen konnte.