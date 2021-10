Steinen Motivation durch den Glauben an Jesus

Die Gemeinde, die in Steinen und Weil am Rhein zwei Standorte hat, ist vor allem durch die Regio-Rumänienhilfe und die Freizeiten für Kinder und Jugendliche am Schluchsee und Bodensee bekannt.

Vor 40 Jahren schlossen sich zwei Hauskreise zur Gemeinde zusammen. Die Brüder Mark und Matthew Walker, die heute noch zur Gemeinde gehören, initiierten mit zwei weiteren Personen die Gründung. Zunächst traf man sich im Mattweg in Weil am Rhein, später in einem ehemaligen Geschäftsraum am Rathausplatz. Auf der Suche nach einem neuen Raum öffnete die Täufergemeinde Steinen in der Kirchstraße ihre Türe und die beiden Gemeinden fusionierten.