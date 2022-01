Steinen Musikalische Glanzlichter im Advent

Von Georg Philipp Telemann (1681 bis 1767), der durch neue Impulse besonders in der Komposition die Musikwelt in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts maßgeblich mitgeprägt hat, hörten die Besucher aus der Kantate, die für den zweiten Sonntag im Advent in C-Dur geschrieben wurde: „Endlich wird die Stunde schlagen“ – Arie - Rezitativ - Arie für Sopran. Hierbei kam die Stimme von Cornelia Fahrion kraftvoll zur Geltung. Sie harmonierte mit den beteiligten Instrumentalisten prächtig.

Von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) erklangen aus der Orchestersuite Nr. 3 in D-Dur (BWV. 1068) der zweite Satz Air und die Sinfonia aus der Triosona-te in c-moll in der Bearbeitung für zwei Violinen und Viola da Gamba. Beide Werke wurden von den Musizierenden präzise und bis ins kleinste Detail ausgehört dargeboten, wobei das wunderbare Spielen des Cembalisten sowie der Viola da Gamba mit ihrem warmherzigen Klang besonders hervorzuheben war – eine sehr gelungene und beglückende Darbietung in nachdenklicher Zeit.

Christoph Graupner (1683 bis 1760) war als Cembalist und Komponist ein Zeitgenosse von Johann Sebastian Bach. Aus seinen fast vollständig erhaltenen Werken (etwa 2000 Kompositionen), die sich heute größtenteils in der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt befinden, hörten die Besucher die Sonate Nr. 203 in G-Dur (GWV. 212) mit vier Sätzen. Auch dabei wusste das Ensemble voll zu überzeugen. Es war eine Freude, diese Spiellaune aller Beteiligten zu genießen.

Von Georg Philipp Telemann erklangen anschließend Teile aus der geistlichen Kantate: „Des wütenden Meeres betäubendes Brausen“, die für den zweiten Adventssonntag in D-Dur komponiert wurde. Auch hier kam die Sopranstimme von Cornelia Fahrion bei zwei Arien und einem dazwischen liegenden Rezitativ gut zur Geltung.

Den Abschluss dieses Konzerts bildete die XVI. Passacaglia für Violine solo aus den Rosenkranzsonaten von Heinrich Ignaz Franz von Biber, die überschrieben ist mit den Worten „Der Schutzengel“. Gerd-Uwe Klein erwies sich dabei als absoluter Meister seines Fachs.

Es war ganz bestimmt ein beeindruckendes, ja feierliches Glanzlicht in dieser Adventszeit. Entsprechend dankbar wurde ihm und seinem gesamten Team applaudiert.