Steinen: Musikschule ist offen für alle Schüler

Kritik der SPD Schopfheim

Beim Dreikönigstreffen der SPD Schopfheim hatte Peter Ulrich, Fraktionssprecher im Gemeinderat in Schopfheim, den Ausstieg der Stadt Schopfheim aus dem Zweckverband befürwortet, denn, so sein Argument, das Angebot der Musikschule sei ein Angebot für ein bessergestelltes Klientel. Musikschulleiter Wilhelm von Dungen hatte betont, die Musikschule hätte Schüler aus allen Bevölkerungsschichten und außerdem arbeite man eng mit den örtlichen traditionellen Vereinen zusammen. Bürgermeister Dirk Harscher aus Schopfheim ging gar nicht auf den Einwurf der SPD ein, auch er attestierte der Musikschule eine gute Arbeit im vergangenen Jahr.

Neues Gebührenmodell

Zwei große Herausforderungen stellen sich für Wilhelm von Dungen, der seit zehn Monaten als Musikschulleiter im Amt ist. Da sind die Folgen der als Herrenberg-Urteil gefallenen Entscheidung des Bundessozialgerichts, wonach die Lehrer an den Musikschulen sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen sind. Denn ihre Honorartätigkeit entspreche in den meisten Fällen einer Scheinselbstständigkeit. Die Musikschule Mittleres Wiesental hat alle 24 Lehrkräfte nun fest angestellt, was die Kosten erhöht. Im Haushalt 2024 entfielen rund 210 000 Euro an den gesamten Personalkosten von rund einer Million Personalkosten auf die Sozialversicherung. Um diese Kostensteigerung abfedern zu können, wurde ein neues Gebührenmodell entwickelt. Man verlangt von den Schülern jenseits des Zweckverbands einen Auswärtszuschlag und hofft, den Zweckverband auf umliegende Gemeinden vergrößern zu können, alles Dinge, um die finanzielle Situation zu verbessern