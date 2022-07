Steinen Mutig sein und an Risiken wachsen

Am Flügel und am Keyboard saßen Marlene Rimili, Rixa Wilke und Lisa Nagengast. Dazu sang ein Schülerinnenquintett Lieder von unter anderem Yiruma („River flows in you“), aber auch alte Klassiker wie „All you need is love“ von den Beatles, „Give peace a chance“ von John Lennon, „Rock around the Clock“ von Bill Haley, „Let’s twist again“ von Chubby Checker oder „Go, Johnny, go“ von Chuck Berry. Sehr anmutig waren aber auch die Instrumentalstücke „Achte auf den Weg, den du gehst“ und das bekannte Thema aus „Die fabelhafte Welt der Amélie“. Nicht fehlen durfte ferner „Du hast den Farbfilm vergessen“ (Nina Hagen).

Umrahmt wurde die Zeugnisübergabe des Weiteren von mehreren Redebeiträgen. Schulleiter Stefan Royl hob in seinen Ausführungen die Bedeutung der Freundschaft hervor: „Gerechtigkeit, Mut, Gemeinschaft, Kümmern, Fairness und Zuhörenkönnen – das sind die Zutaten für eine gute Freundschaft.“ Wichtig sei aber auch die Begegnung mit Menschen, denn sie sorge dafür, dass „wir wachsen“.

Bürgermeister Gunther Braun forderte die Schüler dazu auf, ihr Leben lang neugierig zu bleiben und mit Hoffnung und Zuversicht an dieses Leben heranzugehen. „Verzagen Sie nicht und zweifeln Sie nicht an sich selber“, riet er. „Ich hoffe, dass Sie immer die richtigen Wege beschreiten und nicht von ihnen abkommen, egal, wie steinig sie auch manchmal sind.“

Elternbeiratsvorsitzende Melanie Albrecht machte den Schulabgängern Mut. Sie müssten vor dem lebenslangen Lernen keine Angst haben. Sie sollten mutig sein, Risiken eingehen, an ihnen selbst und aus schwierigen Situationen wachsen.

In ihren Beiträgen blickten die Schülerinnen Nadine Preller, Eileen Göttle und Isabelle Stutz an lustige Situationen im Schulltag und mit Lehrern zurück. Die Corona-Pandemie habe dazu geführt, dass die Schüler zu Teststation-Experten ausgebildet worden seien, hieß es augenzwinkernd.

Für die Bewirtung der Gäste in der Wiesentalhalle sorgten die Neuntklässler es Schulzentrums, die sich damit ihre Klassenkasse aufbesserten. Getränke fanden reißenden Absatz. Schon zur Programmpause war das Mineralwasser ausverkauft.

Abschiedsfotos und Tränen

Nach dem Ende des rund zweieinhalbstündigen Programms wurden fleißig Erinnerungsfotos geschossen, und auch die eine oder andere Träne floss. Nach der Verabschiedung wurde in informellem Rahmen und auf einem Privatgrundstück noch bis in die Nacht gemeinsam weitergefeiert. Für manch einen Entlassschüler endete die Abschiedsparty erst am Folgemorgen, als es bereits wieder hell geworden war.