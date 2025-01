Aufgrund der Müllablagerungen, die in den vergangenen Wochen vermehrt beim Standort der Altglas-und Altkleidercontainer bei der Wiesentalhalle aufgetreten sind, wird die Abfallwirtschaft des Landkreises Lörrach in Abstimmung mit der Gemeinde diesen Sammelstandort aufgeben. Die Container werden dort entfernt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.