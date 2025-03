Ein geparkter Volvo XC 40 wurde am Montag zwischen 17.50 und 19.15 Uhr vermutlich beim Rückwärtsfahren von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Volvo stand in der Neuteichstraße auf Höhe der Nummer 1 gegenüber des Budocenters. An dem Wagen entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 / 970-250, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.