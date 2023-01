Steinen. Beim Ausparken auf einem Parkplatz an der Kanderner Straße ist am Montag gegen 16 Uhr eine 71-Jährige mit ihrem BMW gegen einen VW T-Roc gestoßen, teilt die Polizei mit. Die Beifahrerin der 71-Jährigen sei danach ausgestiegen und habe den BMW aus der Parklücke gelotst. Die Beifahrerin sei wieder eingestiegen und die 71-Jährige davongefahren. Am T-Roc entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Der Polizeiposten Steinen ermittelt nun gegen die 71-Jährige wegen des Verdachts auf Unfallflucht. Der Schaden am BMW soll ebenfalls etwa 2500 Euro betragen.