Steinen: Nachverdichtung und Aufstockung

Auch dem Bauantrag für den Ausbau des Gebäudes an der Adelhauser Straße 29 in Hüsingen wurde zugestimmt. Das Walmdach mit den Gauben wird durch ein Satteldach mit beidseitigen Schleppgauben ersetzt. An den Traufseiten werden mehrere Fenster eingebaut. Die Wohnung im Obergeschoss wird durch ein an der Ostseite gelegenes Treppenhaus mit Pultdach erschlossen. Die Obergeschosswohnung hat einen überdachten Balkon, wozu der Dachüberstand an der nördlichen Giebelseite um etwa 2,30 Meter verlängert wird. Das Gebäude fügt sich auch nach dem Ausbau in die Umgebungsbebauung ein, betonte Patrick Riesterer.