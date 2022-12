Steinen Nahwärme hat hohe Akzeptanz

Bis Mitte 2023 folgen die Bernhardstraße, die Gewerbestraße, die Sägemattstraße, die Merianstraße, die Schillerstraße (vom Erlenweg bis zur Neuen Straße) und die Neue Straße (von der Schillerstraße bis zum Gewerbekanal).

Gempp schilderte auch die Gründe für die Bauzeitverlängerung. In der Maulburger Straße wurde noch eine Gasleitung verlegt, was eine Ausweitung des Rohrgrabens notwendig gemacht habe. Auch an der Wasserleitung wurde gearbeitet.

Schwieriger Untergrund

Rainer Eiche (SPD) sagte, die Grundschule in Höllstein dürfe beim Breitband- und Nahwärmeausbau nicht vergessen werden. „Ich habe Zweifel, ob die Nahwärme 2023 in die Schule kommt.“ Es sei nicht akzeptabel, wenn die Grundschüler beim Übergang in eine andere Schulform technisch nicht auf der Höhe mit ihren neuen Schulkameraden seien, fügte er an.

Bürgermeister Gunther Braun versprach, sowohl die Höllsteiner als auch die Weitenauer Grundschule würden nicht vergessen. Probleme bereite derzeit noch die Pressbohrung unter der alten Bahntrasse, so Bürgermeister Braun. „Wir wissen nicht woran es liegt, dass wir dort nicht weiterkommen. Wir wissen nicht, was dort vergraben ist.“