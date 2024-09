Steinen: Nahwärme in Hüsingen?

Hüsinger Heizsysteme

Buth startete mit Informationen zu den bestehenden Hüsinger Heizsystemen. Zurzeit wird zu 70 Prozent mit Gas geheizt. Aufgrund des Alters vieler Häuser geht er davon aus, dass 50 Prozent der Heizungen in den kommenden 15 Jahren ausgetauscht werden. Als er und der Ortsvorsteher im März 258 Umfrageschreiben an die Bevölkerung verteilt hatten, kamen davon 57 positive Antworten zurück. 32 wollen sobald wie möglich an Nahwärme angeschlossen werden, 17 in fünf Jahren, acht in zehn Jahren, elf Hausbesitzer gar nicht. Wer von den 258 Briefempfängern nicht geantwortet hat, werde wohl gut versorgt sein.

Die Ist-Situation

Anhand eines Fotos mit einem Smartiekuchen verdeutlichte er die Verteilung mit großen Abständen. Jörg Weyden zeigte die Ist-Situation des Wärmebedarfs in Hüsingen auf. Dieser beträgt zurzeit 10 455 MWh/a, 2030 werden es 8 500 MWH/a sein, 2040 wird er auf 6 645 MWh/a sinken. Grund dafür sind Sanierungsoffensiven der Gebäudeenergie-Effizienz, der Heizungen, vermehrter Einbau von Photovoltaik und Wärmepumpen. Ein Wärmenetz kann realisiert werden – dazu braucht es aber viele Kunden. Weiter ist auch die Nähe der Häuser zueinander wichtig. Wer von den Privatfamilien möchte auch einen zusätzlichen Preis von 500 Euro pro Meter ab Grundstückskante bezahlen, die hinzukommen können? Ein Maß für die Wärmebelegungsdichte ist: Pro Jahr abgenommene Energiemenge in MWH/a geteilt durch die Länge des Wärmenetzes in Meter.