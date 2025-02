Steinen: Narren nehmen Haushalt aufs Korn

Schlagfertige Replik

In gereimter Form ging er auf die prekäre Haushaltslage der Gemeinde ein. „Vize-Burgi, jetzt bisch die Amt scho wieder los und stohsch ohni Geld do uf de Stros. Au de Gmeirot cha packe sini siebe Sache und d’Gmeinkasse, naja, was wit mit dere denn mache?“

Dietmar Ernst, für den die Entmachtung eine Premiere war, ging in seiner Replik auf die Gemeindereform vor 50 Jahren ein, durch die Steinen größer wurde und „mehr Moos im Säckel“ hatte. Er bot den Fasnächtlern einen Miniatur-Safe mit einem Mini-Schlüssel an (die Größe reiche für das Vermögen der Gemeinde), was diese aber ablehnten.