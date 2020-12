Steinen Natur- und Heimatfotograf

So lange es die Gesundheit zuließ, pflegte der Jubilar seines Hobbys – Wandern, Gartenarbeit und Werkeln am Eigenheim, in dem er heute gemeinsam mit der Familie seines Sohnes lebt. Dreher fotografiert nach wie vor gerne – Landschaften, Porträts und die geliebte Natur in Endenburg und Umgebung. Bis zu einer schweren Erkrankung vor rund einem Jahr war Walter Dreher auch im eigenen Wald aktiv.

Im Dorf bekannt ist Walter Dreher auch durch seinen Einsatz für den ehemaligen Verkehrsverein, beispielsweise mit Diavorträgen an den Heimatabenden für die Feriengästen. Der Jubilar konzipierte in den 1980-erJahren auch den Waldlehrpfad und lieferte die Schilder dazu. Auch die Hinweistafeln in der Höllschlucht stammen von ihm. Mit selbst geschriebenen Gedichten erfreute er, solange es Corona zuließ, bei Altennachmittagen in der Region.

Wegen Corona kann Walter Dreher seinen 85. Geburtstag zu seinem eigenen Bedauern lediglich im kleinen Kreis feiern.