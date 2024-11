Steinen: Naturverjüngung spielt eine große Rolle

Angesprochen wurde zudem die jüngst bekannt gewordene Verkehrssicherungspflicht für Erholungseinrichtungen wie Ruhebänke im Wald. Schirmer hofft auf eine baldige rechtliche Klärung dieser emotionalen Fragestellung. Grundsätzlich gilt, dass jeder den Wald auf eigene Gefahr betritt.

Volker Resnik, Revierleiter in Steinen, wird in absehbarer Zeit in Rente gehen. Schirmer stellte auf Nachfrage eine Nachfolge in Aussicht. Schließlich gab es Befürchtungen, im Forstbetriebsplan könnte beim Haushaltsposten Wege, Hütten und Erholungseinrichtungen mit angesetzten 5000 Euro ein Komma verrutscht sein, sodass das Ergebnis am Ende negativ ausfallen würde. Schirmer versicherte mehrfach, dass dies nicht der Fall sei.