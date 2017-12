Steinen Nette Gespräche beim Kaffee

23:03 Aktien New York Schluss: Indizes geht erneut die Luft aus

New York - Die Indizes am New Yorker Aktienmarkt hat im späten Handel erneut die Kraft verlassen. Der Dow Jones stand am Ende 0,45 Prozent tiefer auf 24 180 Punkten. Der Euro kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1825 US-Dollar.