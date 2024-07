Steinen: Neue Windräder befinden sich in Planung

Aktuelle Planungen

Braun geht davon aus, dass die Windkraft Schonach die neuen Planungen des Regionalplans vorstellt. Er beobachte, dass die Kommunen bei diesen Vorhaben immer mehr rausgenommen werden. Dies verschlanke natürlich die Bürokratie. Zudem sei es für ihn selbstredend, dass die Gesellschaft Windkraft benötige. Zugleich fehlen ihm derzeit wesentlichen Informationen. So will er wissen, ob große Schneisen in den Wald geschlagen werden, wie hoch die Narben-Höhe der Windräder und der Abstand der Windräder zueinander ist.

Schutz der Quellen

Das „Haus am Stalten“, eine Fachklinik für anthroposophische Medizin und Rehaklinik für Psychosomatik, in Endenburg sei sehr an diesem Thema interessiert, fügt der Bürgermeister hinzu. So gehe dort mancher davon aus, dass die Schallwellen der Windräder einen Einfluss auf die Gesundheit der Menschen haben. Ihm gehe es um eines: Der Bau der Windräder dürfe nicht dazu führen, dass die Quellen nicht mehr schütten. Der Wassermeister der Gemeinde appelliere, darauf intensiv zu achten. Im Rahmen der Projektierung gebe es hydrologisches Gutachten, damit nichts passiere, sagt Fischer dazu. Sie wollen im Vorfeld alles abklären.