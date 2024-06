Steinen: Nicht alle erhalten in Steinen Nahwärme

Situation in Höllstein

Im Oktober 2021 begannen die Erschließungsarbeiten in Höllstein. Dort verlegten die Arbeiter schnelles Internet und Nahwärmerohre im Boden. Der Ausbau soll in Höllstein bis 2025 abgeschlossen sein. Bisher haben die Elektrizitätswerke dort rund 180 Hausanschlüsse verlegt. „Die Resonanz ist sehr positiv“, wertete Ehinger die Nachfrage. Der Ausbau östlich vom Friedhof lohne sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht, teilte er weiter mit. Dort werde im Boden lediglich Glasfaser verlegt.

Bei der Verlegung von Rohren an Einfamilienhäuser sei der Energieverlust zu groß und die Kalkulation der Elektrizitätswerke würde für das Gesamtnetz nicht mehr stimmen. Derzeit finden laut Ehinger folgende Ausbauarbeiten statt: Die Arbeiten an der Albert-Schweitzer-Straße hätten sich aufgrund des Wetters leicht verzögert. Bei der Kirchstraße über die Kanderner Straße bis zur Schlossstraße sei das Unternehmen im Zeitplan. In der Kanderner Straße soll eventuell sogar nachverdichtet werden. Die EWS betreibe derzeit Werbung für die Anschlüsse in der Häfnetstraße und im Birkenweg sowie in der Schlossstraße und der Gerhard-Hauptmann-Straße. Im Bereich Lärchen- und Birkenweg werde es aus wirtschaftlichen Gründen voraussichtlich nur Glasfaser geben. Bis ins Jahr 2027 soll nach aktuellem Stand der Ausbau im Westen der Gemeinde erfolgen.