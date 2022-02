Steinen Nicht nur Reiche sollen bauen können

EU-Recht spielt mit

Nicht nur die Anzahl, auch das Alter der Kinder wird berücksichtigt. Wessen Kind neun Jahre oder jünger ist, bekommt sechs Punkte, für zehn bis 15 Jahre alte Kinder gibt es vier Punkte und für 16- bis 18-jährige Kinder gibt es zwei Punkte (jeweils pro Kind). Wer seit drei Jahren aktives, ehrenamtliches Mitglied und in leitender Funktion in einer gemeinnützigen Organisation ist, bekommt acht Punkte, wer seit drei Jahren ehrenamtliches Mitglied in einer Rettungsorganisation wie der Feuerwehr ist, bekommt zehn Punkte.

Je länger der Antragsteller in Steinen wohnt, desto mehr Punkte bekommt er. Punkte bekommt der Bauwillige auch, wenn er nachweisen kann, dass ein oder mehrere Haushaltsmitglieder pflegebehindert oder schwer behindert sind. Und auch wer einen Betrieb in Steinen hat oder in der Gemeinde arbeitet, erhält Punkte. Maximal 50 Prozent der Gesamtpunktzahl dürfen mit den Kriterien „Erstwohnsitz“, „Arbeit in Steinen“ und „Ehrenamt“ erzielt werden. Der Bewerber kann maximal 120 Punkte erzielen.

Das Gremium stimmte der Matrix zwar zu, änderte aber drei Kriterien. Wer einen zeitlich befristeten Pflegebedarf (mindestens Pflegegrad 2) anmeldet, kann dafür nur fünf Punkte erhalten.

Ehrenamt zählt

Wer zeitlich unbefristeten Pflegebedarf nachweisen kann, bekommt zehn Punkte. Die höchste Punktzahl beim Kriterium „Erstwohnsitz“ bekommt der Antragsteller bereits, wenn er drei Jahre in Steinen wohnt und nicht, wie von badenovaKonzept vorgesehen, erst nach fünf Jahren. Sonstige ehrenamtliche Tätigkeit wird als Kriterium auch anerkannt.

Ulrike Mölbert (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf) befürchtete, dass Menschen, die eher im Hintergrund aktiv arbeiten (zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe) und sich nicht vermarkten, durch „den Rost fallen“, also für ihr Engagement keine Punkte bei der Bauplatzvergabe bekommen.

Mit knapper Mehrheit lehnte der Gemeinderat schließlich den Antrag ab, nur ein ehrenamtliches Engagement mit Punkten zu versehen.