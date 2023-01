Steinen Nur noch wenige Projekte

Auch ein Strommast des Mittelspannungsnetzes auf dem Grundstück wurde bereits abgebaut. Geplant sind dort unter anderem ein Foyer, ein Jugendtreff mit Gruppenraum, ein Veranstaltungsraum sowie Gruppen- und Lagerräume. Ein zweigeschossiger Verbindungsbau führt zum fünfgruppigen Kindergarten im hinteren Bereich.

Gewerbe und Wohnen

Das Kindergarten-Gebäude ist dreigeschossig. Im Dachgeschoss sind Mitarbeiterwohnungen vorgesehen. An der Einmündung des Egertenwegs laufen ebenfalls Bauarbeiten. Dort entsteht eine gemischte Bebauung. Gewerbe soll sich dort ansiedeln können, und auch an Wohnungen ist gedacht.

Auch Altlasten

Mietwohnungen werden derzeit auch an der Straße Alte Weberei gebaut – quasi auf der Rückseite des Boardinghouses.

Dort ist die kommunale Wohnbau tätig. Diese richtet auch das Turbinenhaus her, in dem ein Kinderarzt seine Praxis einrichten will und die ein Überbleibsel aus der Textilindustrie-Zeit des Baugebiets ist. Ein weiterer Zeuge dieser Zeit ist das „Gelbe Haus“, in dem unter anderem eine Demenz-Wohngemeinschaft untergebracht ist.

Mit weniger schönen Überbleibseln der Vergangenheit hatte man im Baugebiet aber ebenfalls zu kämpfen. 2016 waren auf dem Gelände Altlasten gefunden worden, die es erst zu entsorgen galt. Gut 1,7 Millionen Euro kostete die „Kontaminierungsfreistellung“. Auf einer Fläche von etwa 23 600 Quadratmetern musste der Boden bis in eine Tiefe von etwa einem Meter ausgehoben werden. Alte Weberei ist nicht der einzige Name für das Gebiet. Es ist auch als Quelle-Areal bekannt.

Das Versandhaus hatte die Liegenschaft nach dem Ende der Textilindustrie in Steinen gekauft. Weniger bekannt dürfte der Name „Belzi“ sein. Dieser rührte daher, dass die Arbeiter der Fabrik „Belzmüller“ genannt wurden: Sie waren so schmutzig vom Reinigen der Webstühle, dass es aussah, als trügen sie einen Pelz.