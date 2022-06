Steinen Ölgemälde fordert das Auge heraus

Wo man in dem ehemaligen Hochbehälter hinschaut, gibt es was zu entdecken: Ein Teufel, der einen frech angrinst, Figuren, die aus Knochen von Fundtieren geschaffen sind und wie urzeitliche Wesen wirken. Eine davon sitzt in einem Rollstuhl und scheint gleich loszuflitzen. Etwas ruhiger ist es für das Auge im Skulpturenpark: Das Equlibrium – eine Art Brunnen – und weitere Werke zeigen den Hang von Tscheulin zur Spirale. Das gilt auch für die Landschaftsskulptur Skulptophon, auf der Andy Möhring bei der Feier wie in den vergangenen Jahren eine Percussion-Performance spielen wird.

Gefeiert wird an dem besonderen Abend auch auf der Fläche der Waldschänke nebenan. Das Wasserhüsli stellt dort jungen Gastkünstlern eine Plattform für ihre Werke bereit. Dabei handelt es sich um die vier Maler Summerlove Artworks, Silas, Lerox Maze und Jonas Mosbacher.

Die Wasserhüsli-Künstler – Figurenmacher „Johannn“ und Tilo Tscheulin – zeigen neue Werke in diversen Bereichen. „Johannn“ gibt neue Einblicke in gesellschaftskritische Werke und zeigt neue Figuren zum Thema Tod und Wiedergeburt. Sein Dauerkunstprojekt und Art in Progress, die Rauminstallation in Halle vier, wurde wieder komplett neu gestaltet.

Die Ausstellung bleibt zwei Tage aufgebaut

Tilo Tscheulin zeigt neue Skulpturen der Serie „Die himmelwärts Blickende“, dieses Jahr im norwegischen Naturstein Labradorit. Im malerischen Bereich schuf er Neues im Stil des expressiven Surrealismus.

Speisen und Getränke gibt es an der Sandstein-Bar. Für Musik sorgen DJ Peppels und – als „Special Guest“ – Klartraum aus Berlin. Bürgermeister Gunther Braun hält bei der Feier eine Laudatio. Die komplette Ausstellung bleibt bis Sonntag um 18 Uhr aufgebaut.

Das Wasserhüsli ist von 18. Juni bis 21. Dezember immer am ersten und letzten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr geöffnet.